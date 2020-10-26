TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Нижнем Тагиле на асфальтовом заводе планируется установка новых фильтров

26 октября 2020, 15:51
«Тагилдорстрой» планирует установить новые фильтры на асфальтобетонном заводе в Нижнем Тагиле, пишет «Тагильский рабочий».

Ожидается, что это поможет существенно снизить количество вредных выбросов.

За два года на заводе уже проведен ряд обновлений. Заменены основные агрегаты для увеличения производительности. До конца 2020 года планируется потратить еще 15 миллионов рублей для замены сушильного барабана и установки современной пылеуловительной системы. Пока что выхлопные газы не проходят стадию очистки, но благодаря сотрудничеству с компанией из Уфы мы решим эту проблему, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Кроме того, он уточнил, что благодаря установке очистительной системы, будет получен и экономический эффект. Накапливаемые на элементах фильтров частицы будут использованы для производства асфальтобетона.

Напомним, в рамках нацпроекта «Экология» Нижнему Тагилу выделили 951 миллион рублей в 2020 году. Средства направлены на мероприятия по снижение загрязнения от выбросов. Финансы разделили между тремя компаниями: НТМК, УВЗ и ВГОК.

В 2020 году предприятия вложили почти миллиард в снижение выбросов в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
В 2020 году предприятия вложили почти миллиард в снижение выбросов в Нижнем Тагиле
#Экология#Завод#Фильтры#Нижний Тагил#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14