Встречаем осень: как подготовиться к простудному сезону быстро и без особых забот

Когда приступить к подготовке?
Большинство идет за покупками только во время очередной простуды или, когда заканчивается привычное лекарство. Особо предусмотрительные закупают все необходимое для осеннего сезона еще с августа.
На сбор заказов со всей семьи можно заложить неделю, а, чтобы не оказаться перед лицом простуды безоружными, лучше начинать формировать список уже сейчас. Сэкономить время поможет сервис Apteka.ru. Доставка у Apteka.ru в большинстве случаев осуществляется на следующий день после заказа, редко - в течение трех дней.
Что покупать?
Спросите у родителей, что им требуется из сезонных лекарств и в каком количестве. Помним о детях: малышам пригодится крем для лица от морозов, а дети постарше регулярно приходят с насморком из школы или детского сада. Не стоит забывать и о себе — жаропонижающее, витамины, защитный крем для рук и гигиеническая помада.
Итак, наш список уже выглядит примерно так:
Мазь от растяжений и ушибов также рекомендуем добавить в этот список, ведь впереди гололед, а это значит, что не исключены различные травмы.
В нашем списке отсутствуют антибиотики, так как принимать и закупать их стоит только по назначению врача.
Как заказать?
Воспользуйтесь удобным сервисом для заказа лекарств с большим ассортиментом, быстрой доставкой и удобным сайтом – Apteka.ru, это поможет сэкономить время.
Сделать заказ на Apteka.ru легко: нужно только пройти регистрацию, указав свой номер телефона. После этого посредством строки поиска добавить нужные товары. Подробная инструкция по оформлению заказа описана в специальном разделе на сайте. Если вы всё-таки сомневаетесь в правильности действий, то всегда можно уточнить информацию у оператора горячей линии по телефону 8 (800) 500-50-31.
Будьте здоровы!