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Встречаем осень: как подготовиться к простудному сезону быстро и без особых забот

26 октября 2020, 09:00
Лето пролетело незаметно для большинства тагильчан. В сезон дождей и простуд в ход идут многочисленные противовирусные, жаропонижающие и общеукрепляющие средства. Самое время для проверки имеющихся медикаментов в домашней аптечке.

Когда приступить к подготовке?

Большинство идет за покупками только во время очередной простуды или, когда заканчивается привычное лекарство. Особо предусмотрительные закупают все необходимое для осеннего сезона еще с августа.

На сбор заказов со всей семьи можно заложить неделю, а, чтобы не оказаться перед лицом простуды безоружными, лучше начинать формировать список уже сейчас. Сэкономить время поможет сервис Apteka.ru. Доставка у Apteka.ru в большинстве случаев осуществляется на следующий день после заказа, редко - в течение трех дней.

Что покупать?

Спросите у родителей, что им требуется из сезонных лекарств и в каком количестве. Помним о детях: малышам пригодится крем для лица от морозов, а дети постарше регулярно приходят с насморком из школы или детского сада. Не стоит забывать и о себе — жаропонижающее, витамины, защитный крем для рук и гигиеническая помада.

Итак, наш список уже выглядит примерно так:

  • Курсовые препараты для родителей
  • Жаропонижающее
  • Аэрозоли для горла
  • Сосательные пастилки или леденцы для облегчения боли в горле
  • Средство для промывания носа
  • Капли от насморка
  • Средства от кашля
  • Препараты для ингаляций (если практикуете дома ингалятор)
  • Ушные капли для малышей
  • Согревающие мази или горчичники
  • Витамины
  • Фиточаи согревающие и укрепляющие
  • Носовые платки или бумажные салфетки (в большом количестве)
  • Средства для дезинфекции рук
  • Косметические средства: гигиеническая помада, крем для лиц и рук и т.п.

Мазь от растяжений и ушибов также рекомендуем добавить в этот список, ведь впереди гололед, а это значит, что не исключены различные травмы.

В нашем списке отсутствуют антибиотики, так как принимать и закупать их стоит только по назначению врача.

Как заказать?

Воспользуйтесь удобным сервисом для заказа лекарств с большим ассортиментом, быстрой доставкой и удобным сайтом – Apteka.ru, это поможет сэкономить время.

Сделать заказ на Apteka.ru легко: нужно только пройти регистрацию, указав свой номер телефона. После этого посредством строки поиска добавить нужные товары. Подробная инструкция по оформлению заказа описана в специальном разделе на сайте. Если вы всё-таки сомневаетесь в правильности действий, то всегда можно уточнить информацию у оператора горячей линии по телефону 8 (800) 500-50-31.

Будьте здоровы!

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