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22-летний ветеран Сирии из Екатеринбурга попал под грузовик на Дальнем Востоке

27 октября 2020, 22:32
Свердловский ветеран Сирии Никита Ефременко находится в коме в одной из больниц в Хабаровском крае, сообщает Е1 со ссылкой на близких молодого человека.

22-летнего парня, у которого в ноябре заканчивался контракт, сбил грузовик и, по словам родных, Никита был отправлен в отпуск задним числом. У него имеется жена и трехлетний сын.

В субботу 17 октября он был на полигоне, на учениях. Потом вернулся в гарнизон, село Князе-Волконское-1, и 18-го разговаривал с мамой. А дальше он не выходил на связь несколько дней — у военного это нормально в общем-то. В среду я начала его искать, написала сослуживцам, но один не отвечал, а другой был в отпуске,прокомментировала ситуацию супруга парня.

В среду с ней связался командир Никиты и сообщил, что тот попал под колеса автомобиля. После молодой человек впал в кому. Неделю, вместо военного госпиталя, он находился в гражданской больнице

У него множественные переломы, не функционируют почки, тяжелая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг. Про перевод в Екатеринбург пока вообще речи нет. Он ветеран боевых действий, в Сирии воевал. И никаких медиков военных неделю не звали, подчеркнула девушка.

Напомним, в сентябре в Свердловской области в военном гарнизоне поселка Еланский солдат застрелил сослуживца-контрактника. Раненый в срочном порядке был госпитализирован. В больнице ему оказали первую помощь, но его жизнь спасти не удалось. Руководство воинской части и сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося.

В Елани после гибели застреленного сослуживцем контрактника возбудили уголовное дело
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