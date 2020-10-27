22-летний ветеран Сирии из Екатеринбурга попал под грузовик на Дальнем Востоке

В субботу 17 октября он был на полигоне, на учениях. Потом вернулся в гарнизон, село Князе-Волконское-1, и 18-го разговаривал с мамой. А дальше он не выходил на связь несколько дней — у военного это нормально в общем-то. В среду я начала его искать, написала сослуживцам, но один не отвечал, а другой был в отпуске,прокомментировала ситуацию супруга парня.