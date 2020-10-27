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Кремль проверяет информацию о задержании в Беларуси сотрудницы Ельцин Центра

27 октября 2020, 17:56
Администрация президента РФ Владимира Путина собирает информацию о задержании шеф-редактора интернет-проектов Ельцин Центра Марины Петрушко в Беларуси, сообщают «РИА-Новости».

Посольство регулярно получает информацию […], поэтому […] надеемся, что мы получим необходимую для нас информацию и что россиянка будет отпущена,сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, сотрудницу Ельцин Центра задержали в Барановичах в прошлое воскресенье, когда она ожидала на остановке автобус, чтобы отправиться к матери. Силовики силой увезли ее. На данный момент Петрушко находится в ИВС. Как пишет Znak ей вменяют административное правонарушение по части 1 статьи 23.34 КоАП РБ («Нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия участником»).

#Екатеринбург#Беларусь#Кремль#Новости УрФО#Общество
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