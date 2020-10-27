«Местоположение не определено»: УрГУПС продолжает решать вопрос строительства басейна

Напомним, в УрГУПС объяснили, что спиливание деревьев проводилось с целью устранения больных деревьев. Конфликт вокруг парка УрГУПС начался в декабре 2019 года, когда на его территории вырубили деревья под строительство бассейна. Активисты обратились в прокуратуру, которая признала вырубку незаконной и потребовала устранить нарушения. Этого сделано не было и активисты самостоятельно посадили новые деревья, из-за чего университет обратился в прокуратуру.