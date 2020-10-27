На Урале от вирусной пневмонии скончался настоятель одного из храмов

Он умер на 60-м году жизни от осложнений, которые вызвала вирусная пневмония за месяц до своего юбилея.
Леонид Огнётов родился в Двуреченске, потом жил, учился и работал в Свердловске. В 46 лет он стал священнослужителем, в 2006 году Огнётов был рукоположен в иереи архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием.
Все это время он был настоятелем прихода Казанской иконы Божией Матери в Шабрах. С 2006 по 2015 годы иерей окормлял приход в честь Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Большое Седельниково.
Напомним, вчера скончался родившийся в Нижнем Тагиле заслуженный художник Александр Феофилактов.