TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тагильские общественники нашли опасные отходы во время проведения замеров мусора

27 октября 2020, 05:11
Фото: Андрей Волегов
В Нижнем Тагиле общественники продолжают делать замеры ТКО. В ходе 15 дня мероприятия были обнаружены опасные отходы по двум адресам.

На улице Красногвардейская, 57А — ГАУ «Тагильский пансионат» были найдены медицинские отходы.

Так как был выходной день и РПН не работал, то позвонили в службу спасения и рассказали о выявленном факте нахождения медицинских отходов на контейнерной площадке для ТКО, рассказал TagilCity.ru эколог Андрей Волегов.

Фото: Андрей Волегов

Кроме того, на контейнерной площадке на улице Гранитная, 18 на Голом Камне были найдены кинескопы телевизоров. Они были ранее вытащены из контейнера, но вновь оказались там.

Напомним, общественники проводят замеры мусора в Нижнем Тагиле с 11 октября. Группа работает каждый день. Полученные данные в результате станут основанием для расчета тарифов на вывоз мусора. Они будут переданы в РЭК.

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле на заключительном эко-субботнике активисты собрали 19 мешков мусораВ Госдуме нашли способ популяризации раздельного сбора мусораИмеют право. Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на мусор строительного магазина
#Вывоз мусора#Мусор#Замеры#Нижний Тагил#Экология#Эксклюзив#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14