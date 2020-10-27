В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения в школе, где ученик выпал из окна

Напомним, происшествие случилось 2 сентября. Учительница музыки открыла окно для проветривания помещения, потом стала выстраивать учеников класса в колонну. В это время один из первоклассников выпал из окна. Мальчик был госпитализирован, видимых травм у него не обнаружили. Но прокуратура региона заявляет, что у ребенка позже были обнаружены серьезные телесные повреждения.