В Екатеринбурге суд пересмотрит приговор убившему 15-летнюю школьницу студенту

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2019 года. 15-летняя девочка скончалась в результате ножевого ранения, которое получила в драке. Она не обратилась за помощью к врачам, медикам спасти ее не удалось. В июле 2020 года суд назначил Романову ограничение свободы на 1,5 года, он должен находиться дома в определенные часы и находится под подпиской о невыезде за границу. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсацию матери убитой школьницы в размере одного миллиона рублей.