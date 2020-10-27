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В Нижнем Тагиле из-за коронавируса отменили конкурс на лучший двор, дом и подъезд

27 октября 2020, 06:34
Фото: 1Mediainvest.ru
В 2020 году не состоится конкурс на лучший дом, двор и подъезд Нижнего Тагила. Решение принято в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Решение принято в соответствии с указом губернатора Свердловской области и постановлением администрации города о введении на территории режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения. В этом году прием заявок на участие не проводится.

Напомним, конкурс «Лучший двор, дом, подъезд» проходил в июле 2019 года. Было подано рекордное количество заявок — 118. ТСЖ, управляющие компании и жители домов украшали дворы, проводили субботники, устанавливали клумбы и лавочки, обновляли детские площадки.

В преддверии новогодних праздников в 2019 году также был проведен конкурс «Лучший двор, дом, подъезд». По итогам были определены три лучших двора многоквартирных домов. Согласно правилам конкурса, победители получили денежную премию, дипломы от администрации города, а также специальные таблички для размещения на объектах.

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#Лучший двор#Коронавирус#Конкурс#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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