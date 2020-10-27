В Нижнем Тагиле из-за коронавируса отменили конкурс на лучший двор, дом и подъезд

В преддверии новогодних праздников в 2019 году также был проведен конкурс «Лучший двор, дом, подъезд». По итогам были определены три лучших двора многоквартирных домов. Согласно правилам конкурса, победители получили денежную премию, дипломы от администрации города, а также специальные таблички для размещения на объектах.