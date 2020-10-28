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Глава Серова Василий Сизиков обратился в полицию из-за «оскорбительного» демотиватора

28 октября 2020, 20:21
Глава Серова Василий Сизиков обратился в полицию из-за демотиватора, опубликованного на сайте местного издания «Глобус», сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как сообщили в пресс-службе Сизиков посчитал изображение «оскорбительным, принижающим его честь и достоинство».

Полиция собрала все материалы и передала их в прокуратуру. Прокуратура приняла меры, однако насколько действенными они были, пока информации нет,отметили в пресс-службе.

На демонтиваторе, который возмутил главу Серова, был изображен сам Сизиков в компании главы управления капитального строительства Андрея Рагозина. На картинке присутствовала подпись, в которой использовалась нецензурная брань.

Как сообщает газета «Глобус», ими было получено письмо от городского прокурора с просьбой предоставить «информацию о подключениях» и IP-адрес пользователя, выпустившего демотиватор.

Напомним, в июле этого года политолога Федора Крашенинникова, которого посадили за оскорбление власти, выпустили на свободу. Крашенинников отсидел семь суток и рассказал журналистам, что не собирается ничего менять в своей жизни.

Осужденный за оскорбление власти политолог Крашенинников вышел на свободу
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