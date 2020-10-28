TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

МегаФон станет совладельцем российского видеосервиса START

28 октября 2020, 16:04
МегаФон приобретает долю в ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ), которая является головной компанией видеосервиса START. Вхождение стратегического инвестора позволит сервису продолжить укрепление позиций на рынке.

Сделку планируется провести в два этапа. В результате МегаФон станет владельцем 33,8% компании. При этом основная доля и контроль будут сохранены за текущими акционерами и основателями холдинга.

Генеральный директор МегаФона Геворк Вершмишян отметил, что компания планирует в ближайшие три года инвестировать в START до пяти миллиардов рублей на его развитие.

МегаФон ТВ и START — два комплементарных актива с разными бизнес-моделями — маркетплейс и моноподписка с уникальным контентом, аудитории сервисов не пересекаются. Сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества, сказал Вершмишян.

На данный момент видеосервис охватывает около 6% рынка в платном сегменте. В первом квартале 2020 года выручка START выросла более чем в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Генеральный директор видеосервиса START Юлия Миндубаева говорит, что данная сделка с внешним дистрибьютором является первой для видеосервиса.

Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции МегаФона будут направлены прежде всего на увеличение объемов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса, сказала Миндубаева.

START имеет уникальную продюсерскую экспертизу по производству премиальных сериалов и фильмов. За последние три года видеосервисом было запущено более 30 оригинальных проектов, которые создавались на собственной студии. В их числе «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», а также премьеры этой осени — сериалы «Хороший человек», «Шерлок в России». Кроме того, сервис разрабатывает еще 50 проектов, включая те, что ориентированы на семейную и детскую аудиторию.

#Доля#Мегафон#Договор#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14