МегаФон станет совладельцем российского видеосервиса START

START имеет уникальную продюсерскую экспертизу по производству премиальных сериалов и фильмов. За последние три года видеосервисом было запущено более 30 оригинальных проектов, которые создавались на собственной студии. В их числе «Содержанки», «Бывшие», «257 причин, чтобы жить», а также премьеры этой осени — сериалы «Хороший человек», «Шерлок в России». Кроме того, сервис разрабатывает еще 50 проектов, включая те, что ориентированы на семейную и детскую аудиторию.