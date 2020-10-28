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Уральскому депутату-олигарху отказали в иске против матери ребенка-инвалида

28 октября 2020, 12:37
Щербинский суд Москвы отказал в иске депутату свердловского Заксобрания Вячеславу Брозовскому, сообщает Е1.

Он судился с мамой своей десятилетней дочери, которая публично обвинила политика в равнодушии и безучастии к их ребенку. У девочки диагностировали опухоль мозга, мать пыталась собрать деньги на операцию в Германии. Она обвиняла депутата, который известен благотворительностью, что он не помогает родной дочке.

Также женщина жаловалась на депутата в областное Законодательное собрание и в Совет Федерации. В ответ Вячеслав Брозовский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в районный суд Москвы.

На сайте Щербинского суда сообщается, что депутату отказали в иске.

Судебные тяжбы уральского депутата на этом не закончились. В московском суде пройдет еще один процесс, мать пытается лишить Вячеслава родительских прав и взыскать алименты. Кроме того, в районном суде Березовского также недавно прошел суд о взыскании алиментов. Иск подала местная жительница, мать внебрачного сына депутата. Она через суд и экспертизу ДНК доказала, что депутат является отцом ее шестнадцатилетнего сына.

Напомним, свердловские депутаты отчитались о доходах за 2019 год, Вячеслав Брозовский указал доход 20,5 млн рублей.

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#Суд#Иск#Депутат#Олигархи#Общество
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