Уральскому депутату-олигарху отказали в иске против матери ребенка-инвалида

Судебные тяжбы уральского депутата на этом не закончились. В московском суде пройдет еще один процесс, мать пытается лишить Вячеслава родительских прав и взыскать алименты. Кроме того, в районном суде Березовского также недавно прошел суд о взыскании алиментов. Иск подала местная жительница, мать внебрачного сына депутата. Она через суд и экспертизу ДНК доказала, что депутат является отцом ее шестнадцатилетнего сына.