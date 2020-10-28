В Екатеринбурге епархия отменила крестный ход из-за коронавируса

Традиционный крестный ход в этом году 4 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией проводиться не будет. Крестный ход — это богослужение, а значит не может проходить без клирика. Если миряне решат пройти с хоругвями — это не крестный ход, это шествие, и епархия не имеет к нему отношения, подчеркнули в пресс-службе.