В Екатеринбурге епархия отменила крестный ход из-за коронавируса

По его словам, крестный ход, посвященный дню народного единства и празднику Казанской иконы, в 2020 году не запланирован.
Ни один священник, лицо в священном сане не проведет крестный ход, потому что есть благословение только провести службы в храмах и этим ограничиться,отметил отец Максим.
Информацию также подтвердили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
Традиционный крестный ход в этом году 4 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией проводиться не будет. Крестный ход — это богослужение, а значит не может проходить без клирика. Если миряне решат пройти с хоругвями — это не крестный ход, это шествие, и епархия не имеет к нему отношения, подчеркнули в пресс-службе.
По словам представителей епархии, запрет шествия — это компетенция министерства общественной безопасности Свердловской области.
Напомним, 15 сентября в Свердловской области стартовал ежегодный Симеоновский крестный ход. Шествие началось из Алапаевска. Планировалось, что верующие пройдут от Алапаевска до Верхотурья через села Рычково, Махнево и Меркушино. Таким образом, будет преодолено 180 километров за десять дней.