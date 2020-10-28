TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Екатеринбурге епархия отменила крестный ход из-за коронавируса

28 октября 2020, 22:27
В Екатеринбурге местной епархией было принято решение отменить крестный ход, сообщает URA.RU со ссылкой на настоятеля Храма-на-крови отца Максима Миняйло.

По его словам, крестный ход, посвященный дню народного единства и празднику Казанской иконы, в 2020 году не запланирован.

Ни один священник, лицо в священном сане не проведет крестный ход, потому что есть благословение только провести службы в храмах и этим ограничиться,отметил отец Максим.

Информацию также подтвердили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Традиционный крестный ход в этом году 4 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией проводиться не будет. Крестный ход — это богослужение, а значит не может проходить без клирика. Если миряне решат пройти с хоругвями — это не крестный ход, это шествие, и епархия не имеет к нему отношения, подчеркнули в пресс-службе.

По словам представителей епархии, запрет шествия — это компетенция министерства общественной безопасности Свердловской области.

Напомним, 15 сентября в Свердловской области стартовал ежегодный Симеоновский крестный ход. Шествие началось из Алапаевска. Планировалось, что верующие пройдут от Алапаевска до Верхотурья через села Рычково, Махнево и Меркушино. Таким образом, будет преодолено 180 километров за десять дней.

Уральские верующие отправляются в ежегодный десятидневный Крестный ход
Узнать подробнее

Материалы по теме
Уральские верующие отправляются в ежегодный десятидневный Крестный ходУральские паломники завершили десятидневный крестный ход в ВерхотурьеОтлученный от церкви схимонах Сергий устроил еще один массовый крестный ход
#Екатеринбург#Крестный ход#Запрет#Коронавирус#Новости УрФО#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14