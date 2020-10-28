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В Нижнем Тагиле под COVID-19 перепрофилируют поликлинику на ГГМ

28 октября 2020, 13:44
Фото: ГБУЗ СО ГП №4 во «Вконтакте»
В Нижнем Тагиле реорганизуют городскую поликлинику № 4 на улице Дружинина на ГГМ под работу с коронавирусными больными, рассказал TagilCity.ru инсайдер в сфере здравоохранения.

В связи с реорганизацией для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 плановые приемы и работа неотложного отделения будут приостановлены. Помощь больным с 29 октября вместо ГП № 4 будет оказывать поликлиника на улице Новострой, 24.

Источник сообщил, что на территории медицинского учреждения не будут размещены койки для больных коронавирусной инфекцией.

В ней будет осуществляться обследование пациентов, которых в последующем перенаправят в обсерватор на базе санатория «Сосновый бор»,рассказал источник.

Напомним, постановление о перепрофилировании «Соснового бора» было размещено на сайте администрации Нижнего Тагила. Согласно тексту документа, учреждение должно быть готово к приему пациентов с 26 октября. Уточняется, что размещать будут граждан с COVID-19, протекающего в легкой форме или без симптомов.

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#Ггм#Поликлиника#Коронавирус#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
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