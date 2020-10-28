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В Нижнем Тагиле пройдет сельскохозяйственная микроперепись

28 октября 2020, 21:45
В 2021 году в Нижнем Тагиле пройдет сельскохозяйственная микроперепись трети подсобных хозяйств, сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудниками Росстата будет проверено не менее 30% объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи за 2016 год, которые находятся на территории Нижнего Тагила.

В Свердловскстате отмечают, что такая микроперепись состоится в городе первый раз. На данный момент уже определена дата начала мероприятия и процентный объем объектов, которые включат в процесс.

Сельскохозяйственная микроперепись была разработана Правительством РФ с целью контроля исполнения мероприятий, направленных на укрепление продовольственной безопасности страны, а также опредения перспективных направлений для развития АПК и развития хозяйственных территорий.

Последний раз она проводилась в 2006 году. В результате, было определено, как за десять лет поменялась структура аграрного комплекса страны.

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#Сельское хозяйство#Планы#Нижний Тагил#Общество
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