В Свердловской области разрешат митинги у правительственных и религиозных зданий

Предложенные корректировки расширят круг мест, где можно будет проводить массовые мероприятия.
Планируется убрать из перечня запрещенных для митингов следующие места:
Решение о смягчении закона принимается в связи с заключением Конституционного суда, по решению которого аналогичные изменения в закон внесут в Республике Коми и Самарской области.
Заседание собрания, на котором пройдет голосование по внесению поправок, пройдет 17 ноября.
Напомним, 10 октября у здания администрации Екатеринбурга был организован пикет в поддержку митингующих в Белоруссии. Мероприятие пытались разогнать сотрудники правоохранительных органов.