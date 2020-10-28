В Свердловской области с начала года оборот предприятий общепита снизился на 31,5%

В период с января по сентябрь оборот упал на 31,5% (что составляет 12,7 миллиарда рублей), по сравнению с теми же временными рамками за 2019 год. В общей сложности за девять месяцев рестораны, кафе и другие точки общественного питания оказали услуги на 27,7 миллиарда рублей.