Чиновники Свердловской области объяснили правила установки перегородок в кафе и такси

Так, защитные экраны должны быть смонтированы таким образом, чтобы был обеспечен барьер для прямого воздушного потока между людьми. Выбор конфигурации зависит от особенностей интерьера, а также организации пространства в заведении или внутри автомобиля. Жестких требований к материалу, из которого будет сделана перегородка, нет. Это может быть, например, пластиковый экран или пленка.