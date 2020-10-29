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Из СИЗО Екатеринбурга отпустили лидера хакерской группировки Lurk

29 октября 2020, 11:49
Из СИЗО Екатеринбурга отпустили лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского, пишет Ура.ру.

Обвиняемому удалось оспорить меру пресечения в виде заключения в следственном изоляторе. Однако ему запретили некоторые действия. Например, нельзя пользоваться интернетом и общаться с другими подозреваемыми.

Напомним, о задержании стало известно в начале июня 2016 года. Группу из 22 человек обвинили в ряде нарушений по IT-статьям. По версии следствия ими нанесен ущерб коммерческим банкам на сумму 1,264 миллиарда рублей. Летом 2020 года Кировский районный суд Екатеринбурга отпустил троих фигурантов под домашний арест.

В Екатеринбурге суд отпустил троих фигурантов дела хакеров группы Lurk из СИЗО
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