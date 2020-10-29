Капремонт для свердловчан. Все, о чем вы стеснялись спросить

Капитальный ремонт предполагает улучшение эксплуатационных характеристик дома за счет восстановления изношенных элементов общего пользования в доме.
В рамках текущего ремонта, как правило, устраняются только локальные неисправности и повреждения. Такие работы проводятся систематически и своевременно, чтобы не допустить износа конструкций.
Текущий ремонт осуществляется управляющими компаниями и ТСЖ, а курированием капитального занимается региональный оператор (Фонд) или сами собственники дома, если средства они собирают на специальном счете.
Согласно статье 166 Жилищного кодекса РФ, а также статье 17 закона № 127-ОЗ (Об обеспечении проведения капитального ремонта), в рамках капитального ремонта выполняются следующие виды работ:
Для каждого многоквартирного дома, который включен в Региональную программу, определены виды работ, а также плановые сроки проведения капитального ремонта. Эту информацию можно уточнить на официальном сайте Фонда www.fkr66.ru в разделе «Найти дом» или по телефонам «горячей линии»: 8-800-300-80-88, 8(343)287-54-54.
Все работы, выполненные в рамках капитального ремонта, имеют гарантийный срок. Он составляет пять лет. Если в течение этого времени у жильцов появляются замечания по качеству работ, то они могут пойти следующим путем:
После того, как Фонд получит заявление, назначается специальная комиссия, которая выезжает на место для осмотра. В ее состав входят его представители, специалисты управляющей компании, подрядчика, строительного контроля и собственника-заявителя. Если в результате проверки будут выявлены недостатки, относящиеся к гарантийному случаю, то устанавливаются сроки их устранения.
Формирование фонда капремонта возможно двумя способами:
Собственники многоквартирного дома могут сами выбрать, каким из способов им удобнее формировать фонд.
Взносы на капитальный ремонт являются обязательными и могут быть использованы только для одноименной цели.
Ежемесячная сумма зависит от площади помещения. Ее рассчитывают по специальной формуле:
Общая площадь помещения (кв.м.) умножается на минимальный размер взноса в рублях за один квадратный метр.
В 2020 году минимальная сумма ежемесячного взноса в расчете на один квадратный метр помещения составляет 9,72 рубля. В следующем году она составит 10,11 рубля.
Заявление в Фонд можно направить не выходя из дома на электронную почту fkr66@mail.ru или через или через форму «Обратная связь» на официальном сайте Фонда.