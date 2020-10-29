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Появилась новая версия о причине смерти якутского летчика в Екатеринбурге

29 октября 2020, 15:25
Появилась новая версия о причине смерти якутского летчика Руслана Валеева в Екатеринбурге, пишет E1.

По информации от источника, знакомого с ходом дела, причиной смерти мог являться воздух, попавший в артерию.

Тётя погибшего сообщила, что ей назвали такую же версию. Кроме того, ей сообщили, что он сам проколол себе шею, находясь под действием каких-то веществ. Для подтверждения была проведена экспертиза, но результаты еще неизвестны.

Не поверю, даже если в экспертизе напишут, что был под наркотиками. У него не было никогда никаких зависимостей, утверждает родственница.

Тетя погибшего уточнила, что в больницу он обратился из-за проблем с почками. Но он пробыл в больнице несколько часов и сбежал оттуда при загадочных обстоятельствах.

Напомним, тело летчика из Якутии Руслана Валеева нашли в центре Екатеринбурга. Пилот пропал 13 октября. Его искали полиция и волонтеры. В Екатеринбург он прилетел для повышения квалификации, однако заболел и попал в больницу, после чего сбежал оттуда. На теле были обнаружены множественные порезы. Предполагалось, что он скончался от одного из них, находящегося в области шеи.

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