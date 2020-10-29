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Правительство Свердловской области приняло проект бюджета региона на 2021 год

29 октября 2020, 16:27
В Свердловской области правительство приняло проект бюджета региона на следующий год. Об этом на брифинге сообщила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Доходы казны в 2021 году станут меньше на 20 млрд рублей, они составят 259,1 млрд. Расходы бюджета вырастут до 299,7 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 40,6 млрд рублей.

200,4 млрд рублей пойдут на социальную сферу. 26,2 млрд рублей из них потратят на здравоохранение, хотя еще до пандемии на медицину было заложено 26,4 млрд рублей.

Главной причиной резкого снижения доходов стал COVID-19. По словам Кулаченко, сейчас основные источники доходов рассматриваются в пределах 2019 года. Также регион ждет подготовка к Универсиаде, на которую заложили 21,4 млрд, и 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Чтобы нивелировать дефицит, на 3% снизили расходы на чиновничий аппарат. Что касается предпринимательства, то все льготы сохранят: 3 млрд пойдет на основные направления, 3 млрд — на малый и средний бизнес. Социальные гарантии для граждан также сохранят и проиндексируют.

Перераспределения отчислений подоходного налога в пользу муниципалитетов не предвидится. Кулаченко пояснила, что некоторые муниципалитеты и так получают 84% от отчислений, тогда как Екатеринбург получает только 16%, потому что находится на самообеспечении за счет большего количества налогоплательщиков.

Закон о бюджете на 2021 год региональное Заксобрание собирается принять 8 декабря.

Напомним, банки во второй раз не подали заявки на аукционы минфина Свердловской области, в котором планировали взять кредиты на 13 млрд рублей.

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