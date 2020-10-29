В Екатеринбурге во время строительства дома обнаружили мину

Находка была обнаружена неподалеку от дома на улице Краснолесье 10/3.
По словам источника, строители сразу же обратились в полицию, а те, в свою очередь, привлекли взрывотехников, которые изучили снаряд. Мина была без маркировок и покрыта ржавчиной, а также не имела взрывателя. В связи с тем, что опасность снаряд не представлял, эвакуации людей проведено не было. Взрывотехники увезли мину в безопасное место и уничтожили.
На данный момент, по факту произошедшего проводится проверка.
Напомним, в начале октября в правоохранительные органы Новой Ляли поступило сообщение о подозрительной находке. После осмотра выяснилось, что в устройстве имеются следы кустарной доработки. В гранату был ввинчен запал, сделанный из металлической переходной втулки, в которую был вставлен шнур. Сотрудники ОМОН Росгвардии уничтожили опасную находку.