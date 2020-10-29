В первом чтении принят проект бюджета России на 2021 год

Он отметил несколько ключевых моментов из текста документа.
Депутат отмечает, что до конца ноября, когда будет приниматься бюджет во втором чтении, могут быть внесены поправки и коррективы.
Напомним, вчера член высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Исаев рассказал, что «Единой России» нужно сконцентрироваться на приоритетах. Важно платить новые пособия, индексировать пенсии, МРОТ, прожиточный минимум, а также строить комфортную городскую среду. Очень важно реализовывать национальные проекты, о которых постоянно говорит президент страны Владимир Путин.