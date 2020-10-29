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В Свердловской области выявили 290 случаев заражения COVID-19 за сутки

29 октября 2020, 14:13
В Свердловской области за сутки выявили 290 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает региональный оперативный штаб.

Общее число заразившихся достигло 35 650 человек.

Выписано из больниц 315 свердловчан за сутки. Всего за время эпидемии выздоровели 27 712 свердловчан.

279 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 153 подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии от инфекции скончались 759 пациентов, из них семь с 28 по 29 октября.

В России установлен антирекорд в 17 717 выявленных за сутки заразившихся COVID-19. Таким образом, в общей сложности зарегистрировано 1 581 693 случая выявления коронавирусной инфекции.

#Свердловская область#Статистика#Коронавирус#Здоровье
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