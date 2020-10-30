На Урале убийца девять дней жил в комнате с трупом в диване

Ранее Виктор Девятов был неоднократно судим за разбои, кражи и истязания. Погибшую женщину он неоднократно избивал, в 2019 году нанес ей ножевое ранение в грудь. За это его осудили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Он получил два года 10 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком на три года.