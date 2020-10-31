У Черноисточинского водохранилища запретили въезд на «неправильную» дорогу

Как рассказывает активист, всего существует два способа добраться до мыса. Им был отправлен запрос в администрацию Горноуральского округа и получен ответ, в котором сказано, что на подъезде к водоохраной зоне находится знак «Въезд запрещен», поэтому транспортное средство не сможет продолжить путь. Однако, как выяснилось, знак стоит на дороге, на которой до Черноисточинского пруда не доехать, а необходимый путь по прежнему открыт для проезда.