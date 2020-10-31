В Свердловской области грузовик протаранил поезд

Водитель направлялся из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск. При спуске внезапно отказали тормоза у автотранспорта. Машина проехала между зданием ж/д вокзала и административным корпусом, а затем через платформу до четвертого пути, где произошло столкновение с грузовыми вагонами. Один из них накренился, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.