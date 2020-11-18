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Posted 18 ноября 2020,, 17:27

Published 18 ноября 2020,, 17:27

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Владислав Пинаев показал дизайн-проект реконструкции ГДДЮТ

18 ноября 2020, 17:27
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев показал дизайн-проект реконструкции Городского дворца детского и юношеского творчества. Он разместил фото на своей странице в Instagram.

Таким светлым и современным его мечтают видеть педагоги, родители и, конечно, дети,отметил глава города.

По его словам, в кружках и секциях дворца занимаются 4500 детей, а всего присутствует 130 образовательных программ.

Пинаев отметил, что капитального ремонта во дворце никогда не было и на данный момент подыскиваются варианты, чтобы реализовать задуманные идеи.

Современный облик здания стал бы доминантой, центром притяжения новой набережной и отличным подарком тысячам детей. Будем работать в этом направлении,подчеркнул Владислав Пинаев.

Напомним, в сентябре стало известно, что подготовка проектно-сметной документации для ремонта Городского дворца детского и юношеского творчества обошлась в восемь миллионов рублей.

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#Реконструкция#Дети#Планы#Нижний Тагил#Общество#Владислав Пинаев#Капитальный ремонт ГДДЮТ
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