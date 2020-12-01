В Нижнем Тагиле скончалась пострадавшая в ДТП 83-летняя пенсионерка

Напомним, инцидент произошел сегодня в 14.35 на проспекте Вагоностроителей. Мужчина допустил наезд на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате, женщина была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой в больницу. В ГИБДД подчеркнули, что пенсионерка впала в кому.