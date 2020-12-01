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В Нижнем Тагиле скончалась пострадавшая в ДТП 83-летняя пенсионерка

1 декабря 2020, 17:14
Фото: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле пострадавшая в ДТП 83-летняя пенсионерка скончалась в больнице.

Информацию об этом редакции TagilCity.ru подтвердили в Отделе пропаганды ГИБДД:

В вечернее время из медицинского учреждения поступила информация, что впавшая в кому пенсионерка скончалась.

Напомним, инцидент произошел сегодня в 14.35 на проспекте Вагоностроителей. Мужчина допустил наезд на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате, женщина была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой в больницу. В ГИБДД подчеркнули, что пенсионерка впала в кому.

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