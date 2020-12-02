Музыка в жизни человека

Кто-то любит определенные жанры музыки, а кто-то слушает практически все, не отдавая предпочтения каким-либо жанрам. Интересно также, что разные музыкальные произведения вызывают у каждого человека свои эмоции и чувства. Определенная мелодия может ассоциироваться с каким-то важным и значимым событием.
Бывает так, что хочется послушать любимую музыку, однако сделать это не возможно в силу различных технических нюансов. Но поскольку современный человек живет в эпоху цифровых технологий и интернета, ничего не может быть проще, чем
Музыка и здоровье
По мнению психологов, правильно подобранные музыкальные композиции способны оказать помощь человеку. В частности, известен такой вид терапии как музыкотерапия. Ранее этот метод лечения успешно применяли среди психологически нездоровых людей. Однако теперь в основе музыкотерапии лежит предположение о том, что определенная музыка положительно влияет не только на психологическое, но и на физическое здоровье человека. Сеансы терапии музыкой назначают людям с различными заболеваниями. Ученые и врачи отмечают, что определенные музыкальные композиции положительно сказываются на состоянии пациентов. Сеанс музыкотерапии может занимать от пяти до тридцати минут. После прослушивания мелодии специалист предлагает обсудить ощущения пациента. Конечно, прежде всего, сеансы направлены на расслабление.
Как мы выбираем музыку?
Всем известно, что музыкальные вкусы могут совершенно разнообразны у разных людей. Есть те, кто не может в течение дня не послушать музыку. Она не мешает им делать повседневные дела, может играть фоном, когда человек читает или печатает. А для других музыка может стать отвлекающим фактором и мешать сосредоточиться. Одними из факторов выбора той или иной музыки является биологический ритм человека, а также его окружение.
Американские ученые считают, что на выбор музыкальных предпочтений влияет тип личности человека. При этом выделяется три типа личности: эмпатики, систематики и сбалансированный тип. Люди эмпатического типа любят спокойную, мягкую музыку, систематики, напротив, предпочитают энергичные, тяжелые мелодии. Относящиеся к сбалансированному типу люди любят композиции различных жанров, не критично относясь к выбору музыки.
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