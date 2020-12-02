Музыка в жизни человека

По мнению психологов, правильно подобранные музыкальные композиции способны оказать помощь человеку. В частности, известен такой вид терапии как музыкотерапия. Ранее этот метод лечения успешно применяли среди психологически нездоровых людей. Однако теперь в основе музыкотерапии лежит предположение о том, что определенная музыка положительно влияет не только на психологическое, но и на физическое здоровье человека. Сеансы терапии музыкой назначают людям с различными заболеваниями. Ученые и врачи отмечают, что определенные музыкальные композиции положительно сказываются на состоянии пациентов. Сеанс музыкотерапии может занимать от пяти до тридцати минут. После прослушивания мелодии специалист предлагает обсудить ощущения пациента. Конечно, прежде всего, сеансы направлены на расслабление.