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На 72-м году жизни скончался народный артист России Борис Плотников

2 декабря 2020, 10:39
Фото: официальный сайт МХТ имени Чехова
На 72-м году жизни скончался народный артист России Борис Плотников. Он был известен ролью доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».

О кончине актера сообщили в пресс-службе Московского художественного театра имени Чехова, в котором он играл с 1997 года.

Известно, что Плотников болел коронавирусом и последние дни провел на аппарате искусственной вентиляции легких.

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в Невьянске. Свою карьеру он начал со сцены свердловского ТЮЗа. В 1978 году актер получил приглашение в Москву. Он сыграл десятки выдающихся ролей, но самую большую известность он получил после съемок в кино «Восхождение» (1976), «Дульсинея Тобосская» (1980), «Михайло Ломоносов» (1986) и, конечно же, «Собачье сердце» (1988).

Напомним, 25 ноября стало известно о кончине известного футболиста Диего Марадона. Он умер в 60 лет от остановки сердца.

Скончался известный футболист Диего Марадона
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