Суд над бывшим гендиректором «Титановой долины» Кызласовым отложили из-за его болезни

По данным прокуратуры, в июле 2019 года Кызласов потребовал 10 миллионов у подрядчика, который выиграл конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ в «Особой экономической зоне промышленно-производственного типа». Фактически фирма работы не производила, а привлекла другого подрядчика. В дальнейшем сумма взятки была увеличена еще на три миллиона.