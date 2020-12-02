Суд над бывшим гендиректором «Титановой долины» Кызласовым отложили из-за его болезни

Оно должно было пройти сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, но не состоялось из-за болезни фигуранта, пишут «Европейско-азиатские новости».
По данным прокуратуры, в июле 2019 года Кызласов потребовал 10 миллионов у подрядчика, который выиграл конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ в «Особой экономической зоне промышленно-производственного типа». Фактически фирма работы не производила, а привлекла другого подрядчика. В дальнейшем сумма взятки была увеличена еще на три миллиона.
Напомним, 25 ноября прошел в суд, на котором Кызласов и его подельник Шилиманов признали себя частично виновными.