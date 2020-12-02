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В Нижнем Тагиле три больницы получат вакцину от COVID-19

2 декабря 2020, 08:08
Фото: 1Mediainvest.ru
Свердловский Минздрав утвердил список больниц региона, в которых будет проводится вакцинация от коронавируса. В него попали три тагильских медучреждения.

В Нижнем Тагиле прививки от коронавирусной инфекции будут проводиться в Демидовской больнице, ГБ № 4 и ГБ № 1. В данные учреждения направят по 177 доз «Спутник V».

Всего в регион поступит 3 730 доз, которые распределят по 18 медицинским учреждениям в Екатеринбурге, Алапаевске, Артёмовском, Асбесте, Ирбите, Каменске-Уральском, Красноуфимске, Краснотурьинске, Первоуральске, Верхней Пышме, Ревде, Серове, Нижнем Тагиле.

Напомним, о поставке вакцины «Спутник V» в Свердловскую область говорил в начале ноября заместитель губернатора региона Павел Креков. Прививать граждан «Вектором» планируется позднее. Замгубернатора ответил, что оба средства эффективны и имеют разное действие.

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#Вакцина#Нижний Тагил#Коронавирус#Здоровье
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