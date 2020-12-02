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В Центральном военном округе начали вакцинацию личного состава от коронавируса

2 декабря 2020, 05:17
Фото: пресс-служба ЦВО
В ЦВО началась вакцинация личного состава против коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

Сначала прививку поставят военные медработники, лечащие пациентов с COVID-19. Затем будут привиты военнослужащие на боевом дежурстве, а также командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

Из первой поступившей партии вакцины производится первоочередная вакцинация личного состава военного госпиталя, работающего с больными новой коронавирусной инфекцией,сообщили в пресс-службе ЦВО.

27 ноября Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о том, что началась вакцинация личного состава Вооруженных сил. Соответствующее поручение подписал президент РФ Владимир Путин. Планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.

Фото: пресс-служба ЦВО

Напомним, в начале ноября замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что добровольцам будут бесплатно ставить вакцину от коронавируса.

Добровольцам-свердловчанам бесплатно поставят прививки от COVID-19
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#ЦВО#Вакцинация#Коронавирус#Общество
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