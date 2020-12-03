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Антимонопольная служба потребовала от свердловских больниц обосновать рост цен на КТ

3 декабря 2020, 10:01
Фото: 1Mediainvest.ru
Управление ФАС по Свердловской области потребовало у больниц региона обосновать повышение цен на КТ.

Соответствующие запросы направлены по все медицинские учреждения Среднего Урала, пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя свердловского УФАС Дмитрия Шалабодова.

Глава Федеральной антимонопольной службы региона отметил, что возросло количество обращений от граждан по поводу роста стоимости компьютерной томографии. На текущий момент размер оплаты самостоятельно регулируется каждой больницей.

Напомним, вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил, что в регионе появятся три новых аппарата КТ. Об этом он рассказал на брифинге оперативного штаба.

В Свердловской области появятся три новых аппарата компьютерной томографии
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#Свердловская область#Компьютерная томография#ФАС#Цены#Здоровье
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