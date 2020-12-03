Ищущую родственников в Нижнем Тагиле лесбиянку из Америки затравили в соцсетях

Девушка уже семь лет пытается найти родных в России, но пока безрезультатно. Главной задачей публикации было оказание Ксении помощи в поисках. Однако пользователи социальных сетей стали травить американку из-за ее нетрадиционной сексуальной ориентации, так как в прошлом году Ксения заключила брак со своей подругой Карлой ВанВиллиген.