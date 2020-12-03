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Ищущую родственников в Нижнем Тагиле лесбиянку из Америки затравили в соцсетях

3 декабря 2020, 11:20
Фото: Соцсети
Лесбиянку из США, которая ищет родственников в Нижнем Тагиле, после публикации статьи затравили пользователи соцсетей за однополый брак.

Несколько пабликов во «ВКонтакте» обратили внимание на историю Ксении Бандоян, которая ищет родственников на Урале. Она родилась в Нижнем Тагиле, но была отдана в дом ребенка и удочерена учительницей из США, пишет «КП-Екатеринбург».

Девушка уже семь лет пытается найти родных в России, но пока безрезультатно. Главной задачей публикации было оказание Ксении помощи в поисках. Однако пользователи социальных сетей стали травить американку из-за ее нетрадиционной сексуальной ориентации, так как в прошлом году Ксения заключила брак со своей подругой Карлой ВанВиллиген.

Пользователи пишут такие комментарии: «Лесбиянка? Это же Америка!», «Как одно предложение перечеркнуло отношение к девушке…».

#Общество
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