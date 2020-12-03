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Мэрия Екатеринбурга выиграла дело о земле над недостроенной станции метро «Бажовская»

3 декабря 2020, 05:42
Фото: 1Mediainvest.ru
Администрация Екатеринбурга выиграла дело по признанию незаконной постройки над незавершенной станцией метро «Бажовская».

Согласно картотеке дел Верховного суда, в производстве по пересмотру решения Арбитражного суда Уральского округа отказано.

Таким образом, остается в силе вердикт предыдущей инстанции.

Напомним, на участке, где пересекаются улицы 8 Марта и Большакова, находится «Промавтосервис». Прокуратурой бала установлена незаконность постройки. Участок земли был продан по заниженной стоимости. В разрешенный вид деятельности неустановленным лицом были внесены изменения, согласно которым и был построен сервис по ремонту автомобилей. Администрация Екатеринбурга неоднократно судилась с владельцем. Права на землю удалось отстоять в Арбитражном суде Уральского округа. Здание автосервиса планируется снести, а расходы взыскать с собственника. Кроме того, деньги за участок в размере 12,4 миллиона рублей будут возвращены.

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