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На Урале откроется новый медицинский центр для больных с пневмониями

3 декабря 2020, 08:24
Фото: 1mediainvest.ru
3 декабря в Краснотурьинске губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и бизнесмен Олег Дерипаска откроют новый медцентр для лечения внебольничной пневмонии.

4 декабря в медучреждение, которое рассчитано на 60 коек, примут первых пациентов. На строительство и оборудование потратили 350 миллионов рублей.

В больнице предусмотрены приемно-диагностическое, реанимационное отделения, а также интенсивной терапии. В медцентре будут проводить компьютерную томографию и УЗИ. Кроме того, он оснащен аппаратами искусственной вентиляции легких.

Напомним, в конце ноября замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о том, что в регионе появятся три новых аппарата компьютерной томографии.

В Свердловской области появятся три новых аппарата компьютерной томографии
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#Свердловская область#Медицинский центр#Открытие#Общество
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