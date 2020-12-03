На Урале откроется новый медицинский центр для больных с пневмониями

4 декабря в медучреждение, которое рассчитано на 60 коек, примут первых пациентов. На строительство и оборудование потратили 350 миллионов рублей.
В больнице предусмотрены приемно-диагностическое, реанимационное отделения, а также интенсивной терапии. В медцентре будут проводить компьютерную томографию и УЗИ. Кроме того, он оснащен аппаратами искусственной вентиляции легких.
Напомним, в конце ноября замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о том, что в регионе появятся три новых аппарата компьютерной томографии.