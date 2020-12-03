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Под Серовом взорвался магистральный газопровод

3 декабря 2020, 04:28
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Под Серовом произошла разгерметизация метровой магистральной газовой трубы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Вызов поступил на пульт оператора в 02.50. Подземная труба, диаметром один метр, потеряла герметичность. Вырвавшийся газ загорелся.

Авария произошла вне населенного пункта, в лесах Новолялинского городского округа. Подача энергоносителя была прекращена, проблемный участок локализован. О пострадавших не сообщается.

Происшествие не повлияло на подачу газа местным жителям. Лесопосадочная полоса не потерпела повреждений. Два сотрудника МЧС и один пожарный автомобиль прибыли на место для контроля горения остаточного топлива.

Напомним, 30 ноября грузовик разорвал газопровод и оставил без тепла сотни жителей Красноуральска. У транспортного средство самопроизвольно поднялся кузов.

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#Серов#Свердловская область#ГАЗ#Происшествия#ДТП
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