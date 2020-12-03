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Путин поручил проработать возможность не снижать пенсию для работающих инвалидов

3 декабря 2020, 17:31
Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой разобрать возможность не понижать пенсию для людей с инвалидностью, продолжающих работать, сообщает пресс-служба президента РФ.

Данный вопрос был поднят сегодня на встрече с представителями общественных организаций.

Большое число инвалидов имеют пенсии больше зарплат, поэтому, когда люди с ограниченными возможностями выходят на пенсию и продолжают трудиться, их потери могут составлять до 30% от дохода. Это является серьезной причиной покинуть рабочее место.

Для людей с ограничениями по здоровью, конечно, вполне обоснованно делать определенные исключения. Надо продумать это,отметил Владимир Путин.

По предварительным расчетам, нужный объем расходов для решения поставленной проблемы на предстоящий год составляет 29 миллиардов рублей, а на 2022 — 36 миллиардов рублей.

Да, надо вернуться к этому, потому что это, честно говоря, не такие уж большие деньги для бюджета по большому счету. Но надо включать людей в трудовую деятельность,подчеркнул президент.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%. По его словам, это в 1,5 раза выше, чем уровень прогнозируемой инфляции в 2021 году.

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в следующем году
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#Работа#Пенсия#Владимир Путин#Инвалиды#Общество
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