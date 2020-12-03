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Суд закрыл дело главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова

3 декабря 2020, 07:24
Фото: 1mediainvest.ru
Сегодня с главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова были сняты обвинения в нецелевом расходовании средств.

На Лошакова были заведены два административных дела статье 15.14. КоАП РФ после того, Счетная палата обнаружила нарушения в работе главы. Однако процесс был прекращен в связи с отсутствием состава преступления, пишет Е1.

Напомним, в администрации Кировского района 12 ноября прошли обыски и был задержан глава Лошаков. После допроса он был отпущен домой. Также было возбуждено уголовное о мошенничестве в отношении одного из подрядчиков ДЭУ Михаила Петровичева. Лошакова обвиняли в крупном мошенничестве при ремонте дорог на сумму около 20 миллионов рублей.

Главу Кировского района Екатеринбурга задержали по подозрению в крупном мошенничестве
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