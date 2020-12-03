Угрожали наркотиками: на Урале начали проверку после жалобы о пытках в полиции

По словам адвоката, представляющего интересы потерпевшего, инцидент произошел 5 октября. В тот день житель Кушвы выходил из ИВС, куда был посажен за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и без прав. Сотрудники правоохранительных органов нашли у мужчины две записки. В первой содержались номера телефонов «родственников» сокамерника, которым свердловчанин должен был сообщить о переводе товарища в ИВС Нижнего Тагила. Во второй записке находилась информации для матери: сокамерник указал «данные о магазинах, в которых заложил золото».