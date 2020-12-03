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Уральский антикоррупционер пожаловалась на конкурс по аутсорсингу тагильской скорой

3 декабря 2020, 16:29
Фото: 1mediainvest.ru
Руководитель отделения «Трансперенси Интернешнл» в Екатеринбурге и член Общественной палаты Екатерина Петрова обратилась с жалобами в областную прокуратуру и УФАС на три конкурса на аутсорсинг скорой помощи для Нижнего Тагила, Каменск-Уральского и Первоуральска.

Действуя совместно с Департаментом госзакупок региона и победителем, заказчик целенаправленно, по мнению девушки, указал вместо транспортных услуг медицинские, что дало возможность разместить открытый конкурс, когда должен быть аукцион.

Самое главное — во всех упомянутых городах на станциях есть свои машины скорой помощи, причем не изжившие свой срок, так вот губернатор хочет эти машины у станций забрать, а вместо них предлагается очень мутная система,оповестила Екатерина Петрова на своей личной странице в Facebook.

Единственным участником открытого конкурса на аутсорсинг автопарка скорой помощи Нижнего Тагила стала компания, в которой, как заметила девушка, трудоустроено семь человек, так же за юридическим лицом не числится собственных автомобилей.

Напомним, о передаче скорой помощи в Нижнем Тагиле на аутсорсинг было объявлено в середине октября. С 3 ноября на сайте госзакупок началась процедура поиска поставщика услуг. По условиям контракта, компания-победитель обязана предоставить 33 автомобиля, три из которых — резервные, а также более 766 тысяч машино-часов. Контракт, начальная стоимость которого составляет 641,5 миллиона рублей, будет действовать с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года.

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#Аутсорсинг#Скорая помощь#Нижний Тагил#Общество
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