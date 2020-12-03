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В Екатеринбурге мошенники взломали приложение банка и списали у женщины 100 тысяч

3 декабря 2020, 14:30
Фото: 1mediainvest.ru
В уральской столице мошенники неизвестным образом проникли в личный кабинет местной жительницы и украли 100 тысяч рублей.

В один момент поступило СМС, рассказала пострадавшая, оповещающее о списании денег. При этом личный кабинет владелица банковского счета не посещала.

Уже через девять минут звоню на горячую линию банка и кричу о том, что я не совершала этих действий. Они смотрят и сообщают, что заблокировали мой личный кабинет, но предпринять больше никаких действий не могут, вопрос решен не будет,поделилась с изданием Е1 екатеринбурженка.

За день до инцидента женщина посещала личный кабинет в последний раз и никаких опасных действий не совершала. Каким образом мошенникам удалось узнать пароли и другие персональные данные, остается неизвестным.

В банке, ответившем, что был произведен вход по ПИНу, не смогли оказать какую-либо помощь и пересмотреть ранее принятое решение. Екатеринбурженка обратилась к сотрудникам правоохранительных органов, но в возбуждении уголовного дела ей отказали.

Напомним, 22 ноября стало известно, что в Екатеринбурге 53-летнюю женщину на 440 тысяч рублей обманули телефонные мошенники, которые убедили ее скачать «специальное» приложение.

«Убедил скачать приложение». На Урале появилась жертва новой схемы мошенников
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#Екатеринбург#Банк#Телефонные мошенники#Новости УрФО#Происшествия
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