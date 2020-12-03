В Екатеринбурге мошенники взломали приложение банка и списали у женщины 100 тысяч

Уже через девять минут звоню на горячую линию банка и кричу о том, что я не совершала этих действий. Они смотрят и сообщают, что заблокировали мой личный кабинет, но предпринять больше никаких действий не могут, вопрос решен не будет,поделилась с изданием Е1 екатеринбурженка.