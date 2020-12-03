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В Екатеринбурге священники исповедуют больных коронавирусом в «красных зонах»

3 декабря 2020, 08:01
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
В Екатеринбурге к пациентам с COVID-19, которые лежат в «красных зонах», регулярно приходят священники, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Они помогают пациентам справиться с симптомами, гнетущим настроением и тяжелым душевным состоянием.

Пригласить к себе священника может любой пациент. Для этого необходимо обратиться к завотделением. Священник приезжает, надевает защитный костюм и допускается в палату.

Он совершает церковные Таинства исповеди, соборования и причастия,рассказал руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии отец Евгений Попиченко.

По словам иерея Илии Александрова, больным коронавирусом нужны не только лекарства, но и молитвы и причастие.

Руководитель отдела милосердия Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Татьяна Ананьина сообщила, что недавно священник в госпитале в медицинском центре «Бонум» посетил 37 пациентов.

Напомним, в Свердловской области с начала пандемии выявлено 47 063 случая коронавируса, от инфекции скончались 1047 человек.

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#Екатеринбург#Больница#Священник#Коронавирус#Новости УрФО#Общество
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