В Екатеринбурге священники исповедуют больных коронавирусом в «красных зонах»

Они помогают пациентам справиться с симптомами, гнетущим настроением и тяжелым душевным состоянием.
Пригласить к себе священника может любой пациент. Для этого необходимо обратиться к завотделением. Священник приезжает, надевает защитный костюм и допускается в палату.
Он совершает церковные Таинства исповеди, соборования и причастия,рассказал руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии отец Евгений Попиченко.
По словам иерея Илии Александрова, больным коронавирусом нужны не только лекарства, но и молитвы и причастие.
Руководитель отдела милосердия Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Татьяна Ананьина сообщила, что недавно священник в госпитале в медицинском центре «Бонум» посетил 37 пациентов.
Напомним, в Свердловской области с начала пандемии выявлено 47 063 случая коронавируса, от инфекции скончались 1047 человек.