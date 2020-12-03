В Нижнем Тагиле задержали пьяного грабителя-рецидивиста с ножом

Заведены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража) и по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж), решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того выяснилось, что подозреваемый является фигурантом еще одного дела о хищении велосипеда в районе Рудника.