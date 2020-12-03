В Нижнем Тагиле задержали пьяного грабителя-рецидивиста с ножом

Мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения заметили сотрудники полиции, патрулировавшие район. Он плохо стоял на ногах и пытался зайти в ломбард. Подозреваемый подходил по описанию на разыскиваемого за ограбление в конце ноября женщины возле ДК Окунева.
При досмотре у мужчины обнаружили нож, два телефона и усилитель звука для автомобильной аудиосистемы. Было принято решение о доставлении в участок.
В отделе полиции установили личность подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 30-летний местный житель. Ранее он привлекался за кражи и грабежи.
Найденный при мужчине усилитель оказался украденным и находился в розыске. Кроме того, он признался в ограблении женщины у ДК Окунева.
Заведены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража) и по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж), решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того выяснилось, что подозреваемый является фигурантом еще одного дела о хищении велосипеда в районе Рудника.
По предварительной информации, мужчина мог совершить преступление не только в Нижнем Тагиле. Им интересовались правоохранительные органы Ревды по делу о грабеже.
Напомним, в Нижнем Тагиле разыскивается грабитель, похитивший у 10-летнего ребенка сотовый телефон в магазине на улице Каспийской, 25.