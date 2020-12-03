Водитель за гибель в ДТП руководства тагильского вокзала может получить до двух лет

ДТП произошло 29 февраля 2020 года. Микроавтобус Fiat с шестью пассажирами ехал в Туринск. На 59-м километре трассы у тягача North Benz, который ехал навстречу, занесло прицеп. В результате столкновения три человека погибли, еще несколько, в том числе дети, были доставлены в больницу.