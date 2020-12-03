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Водитель за гибель в ДТП руководства тагильского вокзала может получить до двух лет

3 декабря 2020, 10:42
Фото: 1mediainvest.ru
Водитель из Нижнего Тагила, которого обвиняют в смертельном ДТП с руководством железнодорожного вокзала, может получить до двух лет тюрьмы.

В суде Пригородного района Нижнего Тагила начали рассмотрение уголовного дела о ДТП с тягачом.

В аварии скончались начальник вокзала Елена Морозова, её заместитель, а также водитель автобуса, в котором они ехали, сообщил ИА «Все новости» помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд.

ДТП произошло 29 февраля 2020 года. Микроавтобус Fiat с шестью пассажирами ехал в Туринск. На 59-м километре трассы у тягача North Benz, который ехал навстречу, занесло прицеп. В результате столкновения три человека погибли, еще несколько, в том числе дети, были доставлены в больницу.

Водитель тягача пояснил, что на пустой трассе увидел яму. Он попытался объехать ее, но грузовик занесло и вынесло на встречную полосу.

В обвинительном заключении говорится, что водитель выбрал скорость, несоразмерную с дорожными условиями.

После гибели в ДТП начальника ж/д вокзала полиция возбудила уголовное дело
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Напомним, против водителя возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ст. 264 УК РФ), ему грозит срок до двух лет лишения свободы.

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#Суд#ДТП#Нижний Тагил#Общество
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