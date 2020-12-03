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Жители аварийного дома в Нижнем Тагиле пожаловались на утечку горячей воды

3 декабря 2020, 07:32
Фото: Читательница Tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле местные жители две недели добивались от управляющей компании устранения утечки горячей воды.

По словам женщины, проживающей в доме № 16 на переулке Полюсном, фонтан из трубы, проходящей по фасаду дома бьет уже много дней.

Спустя две недели представители УК отреагировали и прислали бригаду для устранения. На месте было установлено, что прорвавшаяся труба является незаконной врезкой.

Фото: Читательница Tagilcity.ru

В управляющей компании TagilCity.ru рассказали как поступают в подобных случаях.

Поставщику услуг будет направлено обращение. Как правило, в таких случаях жильцу выписывают предписание об устранении нарушения, демонтаже несанкционированных коммуникаций и штраф, поделился представитель ООО «УК «ПРО».

Согласно действующим нормам в сфере ЖКХ, за самовольное подключение водоснабжения может быть выписан штраф до 1,5 тысячи рублей. Кроме того, в отдельны случаях, нарушителю грозит возбуждение уголовного дела по статье 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Наказание по данной статье предусматривает штраф до 80 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет.

#Коммунальная авария#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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